Братислава, 7 апреля, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Словакия будет выступать на стороне мира, а не вооружённых конфликтов. Об этом заявил спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини 7 апреля на встрече со сторонниками и журналистами после победы на выборах президента республики.

Национальный совет Словакии Петер Пеллегрини

Его слова передало Словацкое телевидение. Пеллегрини пообещал сделать всё, чтобы Братислава занимала эту позицию.

Глава парламента также поблагодарил граждан за доверие, оказанное ему. Он пообещал, что будет всегда отстаивать интересы Словакии.

Пеллегрини избрали по итогам второго тура выборов, который прошёл 6 апреля. По итогам обработки данных на 99,66% избирательных участках он набрал 53,26% голосов избирателей. Его соперник, бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок получил 46,73%. Корчок признал своё поражение, а также поздравил победителя.

Пеллегрини в ходе своей предвыборной кампании выступал против поставок оружия Украине. 3 апреля действующий президент Словакии Зузана Чапутова выразила уверенность в том, что следующий глава республики не отправит войска на Украину.