Братислава, 7 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Словакии официально подтвердила победу на президентских выборах представителя правящей партии «Голос — социальная демократия» Петра Пеллегрини. Сообщение об этом 7 апреля опубликовали на сайте ведомства.

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«Во втором туре президентских выборов 2024 года победу одержал Питер Пеллегрини, получив более 1,4 миллиона голосов (53,12%)», — говорится в сообщении.

Его конкурент, бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, представляющий либеральную оппозицию, получил 46,88%.

Отмечается, что к избирательным урнам пришли 2,67 млн человек, явка составила 61,1%. Это второй по величине показатель за 25 лет прямых президентских выборов в республике.

Как сообщало ИА Регнум, Корчок до официальных итогов признал победу Пеллегрини и поздравил его, добавив, что разочарован результатами голосования. В Словакии президента избирают на пять лет.

Первый тур выборов президента Словакии состоялся 24 марта. На нём Корчок набрал больше голосов — свыше 40%, а Пеллегрини был на втором месте.

Пеллегрини до этого был спикером парламента Словакии. Премьер республики Роберт Фицо в январе заявил, что правящая партия поддержит его на выборах. Сам Фицо выступает за нормализацию отношений с Россией.