Белгород, 7 апреля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили 7 апреля в Министерстве обороны.

Попытку атаки Украина совершила около 18.00 мск с использованием беспилотника самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день российские средства ПВО уничтожили 15 беспилотников над двумя регионами. Около 16:00 мск киевский режим попытался атаковать Белгородскую и Брянскую области, в результате чего потерял 12 и три беспилотника соответственно.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял об атаке украинских беспилотников на несколько населённых пунктов в регионе.