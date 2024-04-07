Донецк, 7 апреля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. В результате обстрела украинской армией Горловки в ДНР пострадала семилетняя девочка. Об этом 7 апреля сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ИА Регнум) ранение лёгкой степени тяжести получила девочка 2017 года рождения», — написал он.

Позднее Приходько уточнил, что при обстреле Горловки также получил повреждения газопровод, в результате чего без газа остались 114 домов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 апреля на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. В связи с эти жителям рекомендовали не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Позднее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели девушки в результате атаки дронов ВСУ. Он уточнил, что в селе Шагаровка в ходе отражения атаки осколки попали в автомобиль с семьёй из шести человек.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 6 апреля сообщил об обстреле города, в результате которого пострадали девять человек. Позднее градоначальник уточнил, что количество пострадавших при обстреле возросло до 11 человек.