Донецк, 7 апреля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Ещё трое мирных жителей пострадали в результате субботнего обстрела Донецка украинской армией. Количество пострадавших достигло 11, сообщил 7 апреля глава Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«По дополнительной информации, во время вчерашних обстрелов в Будённовском районе ранения получили женщины 1992 и 1995 года рождения, в Петровском районе — женщина 1961 года рождения», — сообщил Кулемзин.

Кулемзин 6 апреля сообщил, что в результатов обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадали девять человек. Семь человек получили ранения в Будённовском районе — три женщины (1960, 1964 и 2000 года рождения), двое мужчин (1959 и 1977 года рождения) и два мальчика.

В Куйбышевском районе ранение получил пожилой мужчина, в Петровском районе — пожилая женщина.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, за сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 126 боеприпасов. Столицу ДНР за сутки украинская армия обстреляла 20 раз. Также на город сбрасывали с беспилотников взрывоопасные предметы.

Глава ДНР Дениса Пушилин вечером 6 апреля сообщил, что ВСУ обстреляли республику 29 раз, применяя ствольную артиллерию калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, и ударные беспилотники.