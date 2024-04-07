Белгород, 7 апреля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе 7 апреля объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в мэрии.

Таисия Лисковец/РИА Новости

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», ― объявили власти в Telegram-канале.

Белгородцам посоветовали по возможности оставайтесь дома и не подходить к окнам. Менее чем через десять минут ракетную опасность отменили.

В свою очередь в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций заявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Граждан призвали быть бдительными.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 апреля в Белгороде и Белгородском районе вводили режим ракетной опасности. Позднее в Минобороны сообщили, что система ПВО уничтожила над территорией региона десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

В Белгороде после атаки украинской армии повреждения получили 12 жилых домов, выбило окна в одном из корпусов детской поликлиники, получила повреждение кровля спорткомплекса «Луч» и фасад здания коммерческого предприятия. В Белгородском районе в посёлке Дубовое сгорел частный дом, у другого пробило кровлю, в четырёх многоквартирных домах посекло фасады, выбило стёкла.

В тот же день российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над территорией Белгородской области.

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что утром 6 апреля, совершая пробежку, попал под обстрел со стороны украинской армии. По его словам, он укрылся в модульной конструкции, которые расставлены по всему Белгороду и Белгородскому району.