Харьков, Украина, 7 апреля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил 7 апреля о масштабных разрушениях энергосистемы города после ударов российских военных. Об этом он сказал в эфире украинского телевидения.

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«Даём свет в жилые дома по графикам, но часто они не выдерживаются из-за нехватки напряжения», — рассказал он.

Терехов добавил, что в электротранспорт городе тоже работает частично: поезда метро ходят с интервалом в 20 минут, по городу курсирует некоторое количество троллейбусов с автономным ходом и муниципальные автобусы.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны России 4 апреля заявили об уничтожении склада ВСУ в Харьковской области пункта временной дислокации наёмников украинской армии в районе города Мерефа под Харьковом.

Через два дня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах российских войск по военным объектам в Харькове, в том числе по складу боеприпасов украинских войск. По его словам, на складе хранили боеприпасы для чешских реактивных систем залпового огня Vampire, которые ВСУ используют для обстрелов Белгородской области.

Позднее Лебедев рассказал, что российские военные ударили по танковому училищу ВСУ в Харькове и уточнил, что недавно киевские власти завезли туда иностранные танки и инструкторов. В тот день официальных подтверждающих заявлений Минобороны не последовало.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 7 апреля заявил о подготовке «очень конкретного ответа» на удары российских военных по объектам ВСУ в Харькове и других регионах. По его словам, он обсудил это с главой СБУ Василием Малюком и руководителем ГУР Кириллом Будановым (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и главой МВД Игорем Клименко.