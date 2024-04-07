Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В Орске паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей, сообщила 7 апреля пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В Орске паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель-Новый город», — сообщили в прокуратуре.

Службы «РЖД» сообщили, что угрозы нарушения движения поездов на этом участке нет.

На место выехал исполняющий обязанности Орского транспортного прокурора, чтобы оценить ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля из-за ситуации с паводком приостановил работу Орский нефтеперерабатывающий завод. Руководство завода приняло такое решение во избежание экологических рисков, в также в целях безопасности труда на производстве.

Замглавы Минстроя Александр Ломакин назвал сумму предварительного ущерба от наводнения в Оренбургской области. Причинённый жилью ущерб может превысить 21 млрд рублей.

В Орске вечером 5 апреля произошло частичное разрушение дамбы, в городе началось наводнение, МЧС приступило к эвакуации людей и домашних животных. В Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Президент Владимир Путин поручил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву соблюдение правопорядка в зонах паводков. Такие же меры нужно принять и в других регионах, которых коснулся паводок, Тюменской и Курганской областей.