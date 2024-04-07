Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за подъёма поды после прорыва насыпной дамбы в городе в результате сильного паводка. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-служба компании.

Егор Алеев/ТАСС

«В связи с аномальным паводком, во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена», — процитировало слова представителя пресс-службы «РИА Новости».

Орский НПЗ является одним из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России и позволяет производить 6 млн тонн продукции ежегодно. Он может выпускать порядка 30 видов различной продукции.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля в Орске произошёл прорыв дамбы, перед этим городские власти заранее предупредили горожан об угрозе ЧП из-за паводка. В свою очередь мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил о критической ситуации из-за подъёма уровня реки Урал.

Администрация Орска 6 апреля сообщила об отключении энергоснабжения в подтопленных районах города. Горожан также предупредили о необходимости выключить все электроприборы и полностью обесточить жильё в случае угрозы затопления.

Мэрия Орска 7 апреля сообщила о четырёх погибших в подтопленном городе. Отмечалось, что эти смерти не связаны со стихийным бедствием: два человека умерли от сердечного приступа, один — естественной смертью и ещё один совершил суицид.

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Утром 7 апреля в Орск прибыл глава МЧС Александр Куренков. Президент России Владимир Путин 6 апреля поручил ему на месте организовать работу по оказанию помощи жителям и по ликвидации последствий в зоне подтопления.