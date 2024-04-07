Москва, 7 апреля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. В зонах паводков необходимо обеспечить соблюдение правопорядка. Такое поручение главе МВД Владимиру Колокольцеву 7 апреля дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Егор Алеев/ТАСС

«Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан, в районах, которые уже вошли в зону подтопления», ― сказал представитель Кремля.

Также, по его словам, это касается тех регионов, где начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток, в том числе в Курганской и Тюменской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в Тюменской области к концу апреля ожидается превышение исторического максимума половодья на реке Ишим. В зону подтопления могут попасть несколько сёл. Неблагоприятная обстановка прогнозируется на территории Курганской области в бассейне Тобола.

Серьёзная ситуация с паводками сложилась в Оренбуржье. Губернатор области Денис Паслер заявил, что паводок стал самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений. Чрезвычайной ситуации с паводками в Оренбургской области придали федеральный статус.

Ранее, 7 апреля, Путин в беседе с главой МЧС Александром Куренковым поручил принять меры на случай подтоплений в Курганской и Тюменских областях. Глава государства отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия мер в отношении ситуации в регионах.

Российский лидер по телефону обсудил с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым ситуацию с паводками в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды в этих областях.

Также 7 апреля о развитии ситуации с паводком российскому лидеру доложили глава Оренбуржья Паслер и глава МЧС России Александр Куренков. Как уточнил Песков, главным образом Куренков сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей, о тех, кто переведён в пункты временного размещения.