Кривой Рог, Украина, 7 апреля, 2024, 12:07 — ИА Регнум. На территории Кривого Рога в Днепропетровской области прогремел взрыв. Об этом 7 апреля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Сообщают о взрыве в Кривом Роге», — проинформировало издание.

По данным журналистов, в городе сработала система противовоздушной обороны.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах на контролируемой киевским режимом территории.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля силы обороны юга ВСУ сообщили о пожаре в Одессе, который вспыхнул после ночных взрывов. По данным украинских СМИ, в результате взрывов получили повреждения административное и техническое здания.

Позднее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что подполье уничтожило в Одесской области электрический распределительный щит. По его словам, таким образом оно обесточило предприятие по производству дронов для украинских войск.

Глава Днепропетровской области Сергей Лисак 7 апреля заявил о повреждении ЛЭП в Днепропетровском районе. Украинские СМИ также позднее сообщили в серии взрывов в Харькове.