Одесса, Украина, 7 апреля, 2024, 10:18 — ИА Регнум. В Одессе после взрывов, которые прогремели в городе в ночь на 7 апреля, произошёл пожар. Об этом сообщили силы обороны юга Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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«В результате удара возник пожар», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

По информации украинской армии, административное и техническое здания получили повреждения.

Позднее возгорание ликвидировали.

Министерство обороны России 7 апреля не заявляло о нанесении ударов по объектам на территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ в ночь на 7 апреля сообщили о взрывах и пожаре в Одессе. Кроме того, серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, объявленной в нескольких областях Украины.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию о поражении объектов в городе. По данным главы города, один из дронов попал в частный дом и вызвал возгорание. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и экстренных служб. Информация о пострадавших уточняется.

Глава Днепропетровской области Сергей Лисак заявил, что на Украине получила повреждение ЛЭП в Днепропетровском районе. В свою очередь назначенный киевским режимом глава обладминистрации контролируемой ВСУ части Запорожской области Иван Фёдоров заявил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры.

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, подполье уничтожило в Одесской области электрический распределительный щит. Таким образом оно обесточило предприятие по производству дронов для ВСУ. Министерство обороны России эту информацию пока не подтвердило.