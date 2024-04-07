На Украине сообщили о повреждениях объектов в Одессе и Днепропетровске
Одесса, Украина, 7 апреля, 2024, 09:14 — ИА Регнум. На Украине получила повреждение ЛЭП в Днепропетровском районе, сообщил 7 апреля глава Днепропетровской области Сергей Лисак в своём Telegram-канале.
В Одессе, как заявило оперативное командование «Юг» украинской армии, повреждение получило техническое сооружение. В городе вспыхнул пожар.
В свою очередь назначенный киевским режимом глава обладминистрации контролируемой ВСУ части Запорожской области Иван Фёдоров заявил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры.
Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Днепропетровской и Одесской областях.
Украинские СМИ в ночь на 7 апреля сообщили о взрывах и пожаре в Одессе. Кроме того, серия взрывов прогремела в Харькове.
Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, подполье уничтожило в Одесской области электрический распределительный щит. Таким образом оно обесточило предприятие по производству дронов для ВСУ.