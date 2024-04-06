Харьков, Украина, 7 апреля, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, объявленной в нескольких областях Украины. Об этом 7 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что первые два взрыва раздались в Харькове с временным промежутком в девять минут. Кроме того, в небе над городом зафиксировано появление беспилотников. Согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харькове объявлена в 00:15 мск.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию о поражении объектов в городе. По данным главы города, один из дронов попал в частный дом и вызвал возгорание. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и экстренных служб. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтвердил уничтожение в Харькове двух пусковых установок ЗРК SAMP-T ВСУ франко-итальянского производства. Также в Харьковской области российские военные нанесли удары по украинским подразделениям в районах сёл Синьковка и Берестовое.

Конашенков также рассказал, что ВС России в ночь на 6 апреля нанесли по украинским оборонным предприятиям групповой удар. Российские военные атаковали аэродромы ВСУ и пункты дислокации наёмников, применив высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования.