Киев, 7 апреля, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Применяемые российскими военными управляемые авиационные бомбы регулярно уничтожают позиции украинской армии. Об этом 7 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Financial Times.

Евгений Биятов/РИА Новости

«По (бойцам ВСУ. — Прим. ред) массово и, я бы даже сказал, регулярно бьют управляемыми авиабомбами, которые уничтожают наши позиции», — сказал он.

По словам главы МИД Украины, от российских авиабомб невозможно скрыться, а потому он считает единственным способом борьбы с ними сбивание несущих эти боеприпасы бомбардировщиков.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак заявил о критическом моменте для Украины из-за нехватки вооружений и задержек западных поставок. Он также признал неспособность ВСУ сбивать российские управляемые планирующие авиабомбы, наносящие гигантский ущерб украинской армии. В связи с этим Ермак потребовал больше ракет класса «земля — воздух» для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Отставной генерал НАТО Бен Ходжес 31 марта назвал проблемой для ВСУ и стратегической инфраструктуры на контролируемой Киевом территории российские планирующие авиабомбы. Военный также назвал их «Царь-бомбами» и указал на превосходство армии России в беспилотниках и средствах радиоэлектронной борьбы.

В Министерстве обороны 4 апреля рассказали о нанесении экипажами фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил удара по позициям украинских войск авиабомбами ОДАБ-500 на южнодонецком направлении. В ведомстве уточнили, что от этих боеприпасов невозможно укрыться в блиндажах или окопах.