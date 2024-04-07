Херсон, 7 апреля, 2024, 08:17 — ИА Регнум. В Николаевской области отказавшихся идти в ряды ВСУ жителей Украины отправляют в колонию №83, в которой сотрудники украинских военкоматов избивают их и унижают, угрожая расправой над семьями. Об этом 7 апреля рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, являвшийся до 2022 года главой администрации Снигирёвского района.

Diego Herrera/Global Look Press

Как отметил в беседе с «РИА Новости» депутат, отказников в Николаевской области после попадания в ТЦК (занимающиеся мобилизацией территориальные центры комплектования на Украине) направляют в колонию №83 в Константиновке в Арбузинском районе.

«Там их подвергают избиениям, унижениям и в качестве крайнего аргумента угрожают расправой над родственниками, если они уйдут с передовой или сдадутся в плен российским войскам», — сказал он.

По словам Барбашова, в основном в ряды украинской армии набирают жителей южных областей из сельской местности.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля отставной майор ВСУ Игорь Лапин заявил, что свыше половины личного состава украинских войск на фронте не укомплектованы. По его словам, подготавливаемая киевскими властями мобилизация не поможет решить эту проблему.

Украинское издание «Страна. ua» 7 апреля сообщило, что власти страны хотят включить в реестр военнообязанных как мужчин, так и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Отмечалось, что об этом свидетельствует один из пунктов указа главы киевского режима Владимира Зеленского.

Днём 6 апреля мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата в Киеве, когда они остановили его на улице. Нападавшего задержали прибывшие на место инцидента полицейские.