Киев, 7 апреля, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Власти Украины намерены включить в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на текст указа главы киевского режима Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет», — говорится в сообщении.

К такому выводу журналисты пришли, основываясь на одним из пунктов закона об электронном реестре военнообязанных. Согласно документу, органы власти обязаны подавать в реестр информацию обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет вне зависимости от их пола.

Как передавало ИА Регнум, на неделе глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Законопроект внесли в Верховную раду ещё в декабре 2023 года.

В тот же день, 2 апреля, глава киевского режима подписал ещё один ужесточающий мобилизацию закон. В соответствии с новыми правилами, граждане, признанные «ограниченно годными» к военной службе, теперь обязаны проходить повторную проверку в медкомиссии в течение девяти месяцев, после чего военнообязанного определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».