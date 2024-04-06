На Украине захотели сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет
Киев, 7 апреля, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Власти Украины намерены включить в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на текст указа главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет», — говорится в сообщении.
К такому выводу журналисты пришли, основываясь на одним из пунктов закона об электронном реестре военнообязанных. Согласно документу, органы власти обязаны подавать в реестр информацию обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет вне зависимости от их пола.
Как передавало ИА Регнум, на неделе глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Законопроект внесли в Верховную раду ещё в декабре 2023 года.
В тот же день, 2 апреля, глава киевского режима подписал ещё один ужесточающий мобилизацию закон. В соответствии с новыми правилами, граждане, признанные «ограниченно годными» к военной службе, теперь обязаны проходить повторную проверку в медкомиссии в течение девяти месяцев, после чего военнообязанного определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».