Киев, 6 апреля, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата в Киеве. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба военкомата Деснянского района украинской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл днём, около полудня. Отмечается, что мужчина сам атаковал сотрудников территориального центра комплектования (военкомат). В момент, когда военные разговаривали с мужчиной, которого они остановили на улице, к ним со спины подошёл второй мужчина и ударил одного из военных по голове. Затем нападавший начал угрожать ножом другим сотрудникам военкомата.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали злоумышленника. Полиция начала расследование по статье о ношении, изготовлении, ремонте или сбыте кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения. Кроме того, рассматривается вопрос об открытии уголовного дела по факту угрозы убийством.

При этом уточняется, что подобный инцидент далеко не первый на Украине. В марте текущего года в Волынской области Украины мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата, которые пришли к нему домой.

На Украине с февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, сроки которой постоянно продлеваются. Сотрудники военкоматов столкнулись с нежеланием населения общаться с ними, поэтому они на постоянной основе проводят рейды и применяют силу. В армию при этом часто попадают мужчины, непригодные к службе по состоянию здоровья.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинцев, достигших 25-летнего возраста, начнут вызывать в военкоматы для прохождения медосмотра и оформления военно-учётных документов. Как пояснили в Генштабе ВСУ, мужчин будут снимать с учёта призывников и ставить на учёт военнообязанных.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон о снижении возраста мобилизации до 25 лет. Изменения вступили в силу через три дня после опубликования. Глава киевского режима также отменил норму об «ограниченно годных» военнообязанных на Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к покинувшим Украину миллионам жителей с призывом вернуться и вступить в ряды ВСУ, чтобы отправиться на фронт. Он пообещал государственные программы поддержки для тех, кто вернётся.

В то же время Минобороны России обнародовало рассказ украинского военного Бориса Мервы, которого взяли в российский плен. Мужчина заявил, что его мобилизовали в ряды ВСУ насильно. Мерва объявил, что до службы у него диагностировали два микроинсульта, травму головы и варикозное расширение вен на ногах.

А другой пленный, боец ВСУ Николай Мозиль, сообщил, что в армию мобилизуют инвалидов без рук и ног. По его словам, он сам не прошёл медкомиссию до конца, поскольку на осмотре не было многих врачей.