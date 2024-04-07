Берлин, 7 апреля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является Олаф Шольц, должна внести свой вклад в разработку мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

В интервью изданию Süddeutsche Zeitung Шрёдер призвал СДПГ позаботиться о том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. По его словам, работа в направлении урегулирования кризиса позволит СДПГ вернуть себе авторитет и статус антивоенной партии.

«Я твёрдо убеждён, что президент России Владимир Путин также заинтересован в этом», — указал экс-канцлер ФРГ, подчеркнув, что за дипломатическое разрешение конфликта и мирные переговоры с главой российского государства должны выступать не только Германия, но и Франция.

Ранее федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Le Figaro призвал возобновить диалог между Россией и Украиной. Он также признал, что мирное урегулирование конфликта невозможно без участия российской стороны в переговорном процессе.

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что цель России и специальной военной операции — прекратить начатую Украиной войну. Как указал глава государства, Москва твёрдо намерена добиться решения ситуации на Украине путём мирных переговоров. При этом Путин напомнил, что от переговорного процесса отказалась именно украинская сторона, когда осенью 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с РФ.