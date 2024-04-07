Киев, 7 апреля, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Украина лишилась прежней американской военной и финансовой помощи из-за предстоящих в США президентских выборов, в результате чего украинские власти оказались в заложниках американского избирательного процесса, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«К сожалению, мы заложники именно того, что это избирательный процесс, это выборы в США», — заявил Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона.

Он подчеркнул, что поддержка со стороны Соединённых Штатов Америки имеет критическое и решающее значение для Украины, однако вопрос поставок Киеву вооружений в преддверии президентских выборов стал для США внутриполитическим.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на положительное решение Конгресса США касательно нового пакета военной помощи.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию Politico заявил, что Украина из-за задержек западных поставок вооружений оказалась в критической ситуации. По его словам, для Киева крайне важно, чтобы обещанный пакет американской военной помощи был одобрен до конца апреля. Кроме того, Ермак потребовал больше дефицитных ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, поскольку ВСУ не способны сбивать российские управляемые планирующие авиабомбы, которые наносят огромный ущерб украинским войскам.

Как передавало ИА Регнум, британское издание The Telegraph также предупредило, что Украина может остаться без поставок европейского оружия из-за предполагаемого успеха крайне правых партий на выборах в Европарламент в июне. Пост главы Евросоюза может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими противоречивыми взглядами в вопросах поддержки Киева.