Рим, 6 апреля, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Болельщики футбольного клуба «Лацио» во время матча 31-го тура регулярного сезона итальянкой Серии А 2023/24 с «Ромой» почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом 5 апреля сообщил «Матч ТВ».

Матч ТВ Лацио - Рома. В память о жертвах теракта в Москве

В ходе встречи болельщики «Лацио» развернули на трибуне стадиона «Стадио Олимпико» баннер с надписью «22 марта 2024. В память о жертвах теракта в Москве».

Матч «Рома» — «Лацио» завершился победой «жёлто-красных» со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте встречи забил защитник сборной Италии Джанлука Манчини.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли здание. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. По информации Главного управления МЧС по Московской области, ещё более 500 человек пострадали.

После теракта в Красногорске россиян также поддержали болельщики футбольных клубов «Црвена Звезда» и «Зенит», перед началом товарищеского матча команда в Белграде, растянув на трибуне баннер с надписью «Москва, 22.03, скорбим» и подняв российские и сербские флаги. В рамках предматчевой программы местные артисты вместе с болельщиками спели «Катюшу». Товарищеская встреча началась с минуты молчания в память о жертвах теракта.