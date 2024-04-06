Оренбург, 6 апреля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Шесть учреждений здравоохранения оказались в зоне подтопления в Орске, 88 пациентов перевели в другие учреждения. Об этом стало известно 6 апреля.

Егор Алеев/ТАСС

«В зону подтопления попали шесть учреждений здравоохранения, 88 пациентов, в том числе один ребёнок, переведены в другие стационары. Остальные медучреждения работают в нормальном режиме и располагают необходимым коечным фондом», — сообщил «РИА Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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Он добавил, что работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля в Орске произошёл прорыв дамбы. Предварительно об угрозе прорыва предупреждали городские власти. Пресс-служба прокуратуры региона заявила, что дамбу прорвало из-за не вовремя принятых мер по её содержанию. По информации правительства, дамба разрушилась в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой.

По данным местной администрации, в зоне подтопления оказались около 11 тыс. человек. Следственный комитет возбудил дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.

Порядка двух тысяч человек эвакуировали из зоны затопления в городе Орске. Как заявили в пресс-службе правительства региона, среди эвакуированных есть и те, кто выехал из затопленных районов самостоятельно, и вывезенные спасателями. 320 человек, в том числе 85 детей, приняли в пунктах временного размещения.

При патрулировании территории обнаружили тела двух мужчин, позднее выяснилось, что они умерли не из-за утопления.