Оренбург, 6 апреля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Двое мужчин, чьи тела нашли в подтопленных домах в Орске в Оренбургской области, умерли не из-за утопления. Об этом стало известно 6 апреля.

РИА Новости

«При судебно-медицинской экспертизе тел двух мужчин, умерших в частных домах зоны подтопления в Орске, судебными медиками установлено, что их смерть не связана с утоплением, выявлены другие причины смерти», — сообщил региональный Минздрав в Telegram-канале.

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Тела двух погибших обнаружили во время патрулирования территорий после прорыва дамбы. Мужчин нашли в разных местах — одного внутри дома, второго — возле его дома.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля в Орске произошёл прорыв дамбы. Предварительно об угрозе прорыва предупреждали городские власти. Пресс-служба прокуратуры региона заявила, что дамбу прорвало из-за не вовремя принятых мер по её содержанию. По информации правительства, дамба разрушилась в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой.

По данным местной администрации, в зоне подтопления оказались около 11 тыс. человек. Следственный комитет возбудил дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.

Порядка двух тысяч человек эвакуировали из зоны затопления в городе Орске. Как заявили в пресс-службе правительства региона, среди эвакуированных есть и те, кто выехал из затопленных районов самостоятельно, и вывезенные спасателями. 320 человек, в том числе 85 детей, приняли в пунктах временного размещения. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что пострадавшие жители Орска получат выплаты по 20 тыс. рублей на человека.