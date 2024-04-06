Москва, 6 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Вторая группа спасателей вылетела спецбортом из Подмосковья в Орск, сообщили 6 апреля в МЧС.

МЧС РФ

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей», — проинформировало ведомство.

В Орск вылетел самолёт Ил-76 со 175 специалистами отряда «Центроспас», курсантами и офицерами Уральского института ГПС МЧС. Помимо этого, МЧС доставит спецбортом плавсредства, технику высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы и спасательные жилеты.

В Орске на месте ликвидации последствий паводка работают 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств, 13 беспилотников.

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Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля МЧС направило передовые отряды для борьбы с паводками в Оренбуржье. Вечером в тот же день в Орске произошёл прорыв дамбы. По данным местной администрации, в зоне подтопления оказались около 11 тыс. человек. Почти 4,3 тысячи жилых домов подтопило на территории Оренбургской области, в их числе 2450 домов в Орске.

Утром 6 апреля в Орске отключили энергоснабжение в подтопленных районах. Власти подтвердили гибель двух человек.

Уровень воды в Урале возле Оренбурга приблизился к опасной отметке в 930 см. За сутки вода поднялась на 91 сантиметр, до уровня 778 сантиметров, что уже было неблагоприятным значением. Сейчас уровень воды в Урале — 855 см.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин 6 апреля потребовал от жителей подтопленных паводком домов эвакуироваться.