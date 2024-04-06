Оренбург, 6 апреля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Мэр Оренбурга Сергей Салмин 6 апреля потребовал от жителей подтопленных паводком домов эвакуироваться. Он подчеркнул, что отказавшихся эвакуируют принудительно.

Кирилл Лебедев/ТАСС

«По последним данным, уровень воды в Урале — 855 см, и она будет прибывать. Ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — написал он в Telegram-канале.

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Мэр уточнил, что говорит о районах Форштадт, посёлках Кузнечный и Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и посёлке имени Куйбышева, а также СНТ по соседству с ним и в районах Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, у реки Сакмара, СНТ Дубки и Дубовый плёс.

Салмин подчеркнул, что власти обязаны обеспечить безопасность людей, и добавил, что для эвакуированных жителей Орска, у которых не будет в ближайшее время возможности вернуться в подтопленную зону, создадут специальные пункты длительного пребывания.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее в Орске произошёл прорыв дамбы. Предварительно об угрозе прорыва предупреждали городские власти. По данным местной администрации, в зоне подтопления оказались около 11 тыс. человек.

Салмин уже предупреждал о критической ситуации и призывал жителей эвакуироваться. Он подчёркивал, что за сутки вода в Урале поднялась на 91 сантиметр до уровня 778 сантиметров, что уже было неблагоприятным значением.

Утром 6 апреля в Орске отключили энергоснабжение в подтопленных районах. В районы, не попавшие под затопление, подача электроэнергии осуществляется по штатным схемам. Жителей города предупредили о необходимости выключить все электроприборы и полностью обесточить жильё при угрозе затопления.