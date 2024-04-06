Оренбург, 6 апреля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Почти 4,3 тысячи жилых домов подтопило на территории Оренбургской области, в их числе 2450 домов в Орске, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Кирилл Лебедев/ТАСС

«По последним данным, на территории Оренбургской области подтоплено 4 274 жилых дома», — сообщил собеседник агентства.

В оперативных службах также сообщили, что 8495 дачных участков и 47 мостов оказались подтопленными. В Орске, в частности, пострадали 3185 участков.

Всего на территории России весенние паводки подтопили более 4,9 тысячи жилых домов в 287 населённых пунктах.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 3 апреля рассказал, что Владимир Путин заслушал доклады о ситуации с весенними паводками. Он уточнил, что президент поручил оказать помощь людям в зоне подтопления.

МЧС 5 апреля направило передовые отряды для борьбы с паводками в Оренбуржье. Вечером в тот же день произошёл прорыв дамбы в Орске. Уровень реки Урал в Оренбургской области вырос до 9,27 метра, что более чем на два метра превышает опасный уровень.

По данным местной администрации, в зону подтопления попали порядка 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек. Из зоны подтопления эвакуировали свыше 4,2 тыс. человек. В пункты временного размещения доставили 427 человек. Власти подтвердили гибель двоих человек.