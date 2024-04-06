Появилось видео срыва Су-25 ротации ВСУ на северодонецком направлении
Москва, 6 апреля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Министерство обороны опубликовало 6 апреля видеозапись удара экипажей российских штурмовиков Су-25, сорвавших ротацию украинской армии на северодонецком направлении.
На выложенных ведомством кадрах запечатлено, как российские самолёты покинули аэродром базирования, проследовали в заданный район и нанесли удар по позициям ВСУ.
«Штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ на северодонецком направлении», — говорится в сообщении.
Уточняется, что российские лётчики ударом неуправляемых авиационных ракет уничтожили специальную технику и личный состав украинской армии.
Как передавало ИА Регнум, ранее 6 апреля в Минобороны сообщили, что российские Су-25 сорвали ротацию ВСУ на северодонецком направлении. После нанесения удара лётчики произвели противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.
В военном ведомстве 27 марта рассказали, что российские самолёты Су-25 нанесли удар по опорным пунктам и личному составу ВСУ на северодонецком направлении. Экипажи использовали для удара неуправляемые авиационные ракеты.