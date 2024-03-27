Москва, 27 марта, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Экипажи российских самолётов Су-25 ударили неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на северодонецком участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.

Eugeny Polivanov Сухой Су-25 ведет огонь ракетами

«На земле получили задачу, подготовились к боевому вылету, выполнили взлёт парой. Далее выход в район цели, в назначенное время поразили цель. По докладу авиационного наводчика, цель была поражена», — рассказал лётчик Су-25 с позывным Барни.

После выполнения задания экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Как сообщало ИА Регнум, российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы бомбардировщиками В-1В Военно-воздушных сил США над Баренцевым морем. При приближении российского экипажа американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полёта с удалением и последующим разворотом от госграницы России. Самолёт ВКС РФ благополучно вернулся на аэродром базирования, полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, отметили 26 марта в Минобороны.

Российские военные уничтожили украинскую гаубицу FH-70 с помощью высокоточного корректирующего боеприпаса «Краснополь». Данная установка ранее обстреливала позиции ВС России с окраины города Северска в ДНР. По информации Минобороны РФ, в результате удара гаубица была уничтожена вместе с расчётом и боекомплектом с первого же выстрела.