Харьков, Украина, 6 апреля, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ряд административных зданий на территории города в ночь на 6 апреля получил повреждения в результате взрывов. Он написал об этом в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его утверждению, это произошло в Шевченковском районе Харькова. До этого украинские СМИ заявляли о сериях взрывов в городе.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары только по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, украинское издание «Страна. ua» вечером 5 апреля заявило о серии взрывов на территории Харькова. На тот момент в Харьковской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях объявляли воздушную тревогу.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев 6 апреля заявил, что армия России, по предварительной информации, нанесла удар по складу с боеприпасами украинских войск в Харькове. Он уточнил, что взрывы были очень громкими.

В ночь на 6 апреля воздушную тревогу объявили на всей контролируемой киевским режимом территории. Это произошло около 04:47 мск, до этого воздушную тревогу объявили в Харьковской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.