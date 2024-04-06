Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Более 600 домов на девяти улицах микрорайона Старый город в Орске оказались подтоплены в результате прорыва дамбы, вода продолжает прибывать. Об этом в субботу утром, 6 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Вода продолжает прибывать в старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор. Сейчас подтоплено порядка 600 домов на 9 улицах», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что на месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств, участвующих в эвакуации жителей и ликвидации последствий подтопления.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879626" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры работы спасателей МЧС России в микрорайоне Старый город в Орске

Ранее сообщалось, что число человек, эвакуированных в пункты временного размещения в Орске Оренбургской области, возросло до 235 человек. В числе эвакуированных 73 ребёнка.

Как передавало ИА Регнум, прорыв дамбы в Орске произошёл в пятницу вечером, 5 апреля. При этом власти города заранее предупредили жителей об угрозе ЧП из-за паводка. По данным местной администрации, в зону подтопления попали порядка 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек. МЧС России начало работу по эвакуации жителей.

Ближе к утру 6 апреля в администрации Орска сообщили, что насыпная дамба, которая защищает микрорайон Старый город от разлива реки, не выдержала потока воды. Там отметили, что вода подтопила только Старый город, другие районы Орска остались нетронутыми. Специалисты Орского производственного отделения в целях безопасности отключили подтопленные объекты энергетической инфраструктуры.