Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Энергоснабжение отключено в подтопленных районах Орска. Об этом 6 апреля сообщается в Telegram-канале администрации города.

(сс) CWitte Без света

Уточняется, что специалисты Орского производственного отделения в целях безопасности отключили подтопленные объекты энергетической инфраструктуры.

«Приостановлено электроснабжение районов, ограниченных улицами: Новостроечной, Орджоникидзе; Красноармейской, Каховского, Народовольцев, 40 лет Октября; 9 января, Куйбышева», — отмечается в сообщении.

В районы, не попавшие под затопление, подача электроэнергии осуществляется по штатным схемам. Жителей города предупредили о необходимости выключить все электроприборы и полностью обесточить жильё при угрозе затопления.

Кроме того, гражданам напомнили об опасности приближения к подтопленным энергообъектам и к оборванным проводам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Орска предупредили о подтоплении в ближайшее время всего жилого сектора района Старый город в Орске. Жителей призвали принять срочные меры по эвакуации.

Прорыв дамбы в Орске произошёл в пятницу вечером, 5 апреля. До этого городские власти заранее предупредили об угрозе ЧП из-за паводка. Мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил о критической ситуации в связи с подъёмом уровня реки Урал и призвал жителей пригородных районов, находящихся в зоне риска подтопления, к эвакуации.

По данным местной администрации, в зону подтопления попали порядка 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек.