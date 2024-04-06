Белгород, 6 апреля, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности вводится в Белгороде и Белгородском районе, сообщила 6 апреля городская администрация.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — предупредила мэрия в своём Telegram-канале.

В администрации призвали жителей не приближаться к окнам и по возможности не выходить из дома.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 5 апреля, по данным Минобороны РФ, российские военные нейтрализовали 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над пятью регионами России. Больше всего — 44 дрона — сбили в Ростовской области.

Над Краснодарским краем уничтожили шесть беспилотников, а в Саратовской, Курской и Белгородской — по одному БПЛА. При этом в Ростовской области восемь человек пострадали при детонации упавшего взрывного устройства. Это произошло недалеко от аэродрома в Морозовском районе.

Кроме того, в ночь с 4 на 5 апреля в Курской, Воронежской и Белгородской областях объявляли опасность атаки беспилотников.