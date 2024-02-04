Анкара, 4 февраля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Турция готова стать мирным гарантом для Палестины за счёт военного присутствия в регионе. Об этом 4 февраля написала газета Sabah со ссылкой на источники.

Abed Rahim Khatib /ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Турция отмечает, что готова стать одним из гарантов мира на палестинской стороне своим гуманитарным, политическим и военным присутствием», — говорится в статье.

Также отмечается, что на повестку дня вновь вынесут предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать международную палестино-израильскую мирную конференцию, в которой примут участие все эффективные игроки в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Эрдоган заявил, что справедливый мир возможен только без участия США. Так он отреагировал на блокирование американцами резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.

Представители США в Совбезе ООН 8 декабря заблокировали резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Соавторами документа выступили 97 стран — членов ООН. Резолюцию поддержали 13 делегаций, против высказались США, представители Великобритании воздержались. В числе голосовавших за принятие документа — Россия и Китай.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что США своим вето вынесли приговор тысячам жителей Палестины и Израиля. 8 декабря, по его словам, станет одним из самых чёрных дней в истории Ближнего Востока. Полянский обвинил США в цинизме и назвал соучастниками безжалостной израильской бойни.