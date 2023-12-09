Анкара, 10 декабря, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко высказался в адрес США за блокирование резолюции СБ ООН по ситуации в секторе Газа. Об этом политик заявил на форуме в Стамбуле, посвящённом Дню прав человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«К сожалению, в ООН из-за одного постоянного члена — США — была отклонена резолюция о прекращении огня. Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что США выступают на стороне Израиля. Также он отметил, что настало время для реформирования всемирной организации.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря представители США в Совбезе ООН заблокировали резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Соавторами документа выступили 97 стран — членов ООН. Резолюцию поддержали 13 делегаций, против высказались США, представители Великобритании воздержались. В числе голосовавших за принятие документа — Россия и Китай.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин разочарован тем, что Штаты наложили вето на проект резолюции СБ ООН с требованием прекращения огня в Газе. Он отметил, что два месяца войны принесли «беспрецедентное число смертей и разрушений». КНР безоговорочно выступает за немедленное прекращение огня, добавил дипломат.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что США своим вето вынесли приговор тысячам жителей Палестины и Израиля. 8 декабря, по его словам, станет одним из самых чёрных дней в истории Ближнего Востока. Полянский обвинил США в цинизме и назвал соучастниками безжалостной израильской бойни.