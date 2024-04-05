Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5, которое произошло неподалеку от Нью-Йорка, прервало 5 апреля заседание Совета Безопасности ООН.

Кадр из видео

Находящиеся в зале во время землетрясения дипломаты и журналисты ощутили подземные толчки. Некоторые из присутствующих встревожились и начали оглядываться по сторонам, не совсем понимая, что происходит.

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Заседание Совбеза прервалось на некоторое время, но затем продолжилось.

В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша сообщили, что землетрясение не повлияло на работу штаб-квартиры ООН. Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик подтвердил, что нарушений в работе штаб-квартиры ООН не было, данных о повреждениях не поступало.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение силой 5,5 около Нью-Йорка. Подземные толчки произошли в 14:23 по времени UTC (17:23 мск). Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 46 км к северо-западу от города Эдисон в штате Нью-Джерси. В городе проживает порядка 102 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Власти Нью-Йорка призвали жителей не покидать дома.