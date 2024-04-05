Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Около Нью-Йорка в США произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 5 апреля сообщил на сайте Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

ТАСС/ Britta Pedersen/dpa

По данным EMSC, подземные толчки произошли в 14:23 по времени UTC (17:23 мск) на расстоянии 46 километров к северо-западу от города Эдисон в штате Нью-Джерси, в котором проживает порядка 102 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

По информации «РИА Новости», из-за землетрясения на некоторое время прервали заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Находившиеся в зале Совета дипломаты и журналисты почувствовали подземные толчки около 10:20 (17:20 мск), и часть из них встревожилась из-за этого. Вскоре заседание продолжилось.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля у берегов японской префектуры Фукусима зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров, а эпицентр располагался в Тихом океане.

Ранее в этот же день стало известно, что после сильного землетрясения магнитудой 7,7 на Тайване зафиксировали свыше 320 афтершоков. Количество погибших возросло до девяти человек, пострадали 1038 человек, 93 человека оказались в ловушке и ожидают помощи спасателей, ещё 52 человека числятся пропавшими без вести.

По словам директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу, землетрясение стало самым мощным на острове за последнюю четверть века.