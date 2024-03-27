Луганск, 27 марта, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Украинские командиры отправляют на штурм на купянском участке фронта неподготовленных бойцов. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 27 марта в Telegram-канале.

Vincenzo Circosta/Global Look Press

По информации его источников, в районе села Синьковка в авангарде контратакующих сил находились недавно мобилизованные граждане. «Обстрелянные» штурмовые группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ шли за ними.

«Со слов выжившего после штурма украинского боевика, таким образом они пытаются сократить потери опытных и мотивированных солдат», — написал Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные, по информации Марочко, открыли огонь из американской РСЗО HIMARS прямо с оживлённой улицы в посёлке Шевченково Купянского района. Сразу после трёх пусков расчёт быстро убыл в северо-западном направлении.