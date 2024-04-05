Москва, 5 апреля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. В Россию вернулись две трети IT-специалистов, выехавших из страны в 2022 году. Об этом 5 апреля сообщили в Минцифры.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде ИТ-специалистов. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников», ― подчеркнули в ведомстве.

По данным министерства, за прошлый год, напротив, количество специалистов в этой сфере выросло на 13% и составило 857 тыс. человек. Также на 13% увеличилась средняя зарплата по ИТ-отрасли в 2023 году.

В Минцифры подчеркнули, что за 2023 год IT-индустрия стала одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики, показатели отрасли продемонстрировали двузначные темпы роста.

«Объём отгрузки собственной продукции и услуг, являющийся наиболее значимым показателем состояния индустрии, в 2023 году вырос более чем на 30% и достиг 3 трлн рублей», — добавили в министерстве.

Также специалисты активно пользуются мерами поддержки, в том числе IT-ипотекой: с мая 2022 года было выдано более 50 тыс. ипотечных кредитов.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минцифры Максут Шадаев в ноябре 2022 года заявил, что Россию покинула значительная часть IT-разработчиков, которые будут востребованы на международном рынке труда. При этом он подчеркнул, что масштаб отъезда специалистов не такой глобальный, непоправимого ущерба отрасли он не нанёс.

Публицист Дмитрий Попов выразил мнение, что отъезд специалистов из IT-сферы за рубеж был решением недальновидным. Он напомнил, что сразу после 24 февраля 2022 года многим специалистам IT-сферы в России настоятельно рекомендовали покинуть страну под угрозой увольнения. Поэтому многие из них и уехали за границу, пояснил Попов.

По состоянию на февраль 2023 года более 60% IT-специалистов, которые уехали из России с начала специальной военной операции, вернулись обратно в страну и работают на тех же предприятиях, что и раньше.

В российской IT-сфере начали отдавать предпочтение айтишникам, проживающим внутри страны. Компании начинают массово отказываться от работы с релокантами и переключаются на поиск сотрудников в российских регионах. Как сообщил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артём Геллер, в Россию, в связи с этим в том числе, вернулись уже около половины уехавших за границу IT-специалистов.

В абсолютных цифрах на декабрь 2023 года вернувшихся соотечественников может быть до 330 тыс. человек. По оценке помощника президента по экономическим вопросам Максима Орешкина, половина покинувших страну осенью 2022 года уже вернулись.