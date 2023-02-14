Москва, 14 февраля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Более 60% российских граждан, которые уехали из России с начала специальной военной операции, вернулись обратно в страну. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ольга Смольская/РИА Новости Люди стоят в очереди у КПП «Верхний Ларс»

В ходе пленарного заседания он призвал создавать условия для тех специалистов, которые остаются в стране.

«А вот в этом вопросе нам надо начинать со школы, развивать IT-направления, финансировать их, делать всё для того, чтобы ребята, получив хорошие знания, остались в стране, и не считать, сколько там уехало. Те, кто уехали, свой выбор сделали, и поэтому вот эти разговоры, понятно, откуда идут. У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60% вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были», — сказал он.

По его словам, часть работает в связи с выносом предприятия за пределы Российской Федерации, учитывая санкционную политику.

«Но опять мы с вами сталкиваемся с чем — там их начинают вербовать, заставлять, убеждать, чтобы они против страны выступили. Здесь уже выбор — предаст, значит, сделал выбор, с которым придётся ему жить, стыдно будет, тяжело будет возвращаться, потому что он свою страну предал. Вернётся обратно, пожалуйста, есть возможность работать. Поэтому, коллеги, там тоже надо проводить водоразделы», — добавил спикер Госдумы.