Донецк, 5 апреля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины перебросили в Николаев вооружённые формирования «Медведи SS» и «Тавр» (подразделения, созданные запрещенной в РФ террористической организацией «Правый сектор»), сообщили 5 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Много появилось военных из штурмового батальона «Тавр» и даже из «Медведей SS», — рассказал он ТАСС.

Однако точное место жительства украинских военных не установили.

Как сообщало ИА Регнум, Лебедев 4 апреля заявил, что российские военные нанесли ракетный удар по Мерефянскому механическому заводу в Харьковской области. Под удар из-за детонации попал поезд с военными и боеприпасами ВСУ. По данным николаевского подполья, завод расположен рядом с железнодорожным вокзалом. В момент удара там разгружали состав с военной техникой, боеприпасами и личным составом украинской армии.

Подполье сообщало, что ночью 4 апреля ВС России нанесли удар по танковому училищу в Харькове, куда незадолго до этого завезли западные танки с иностранными военными. Также, по словам Лебедева, российские военные нанесли удар по зданию РОВД на улице Любови Малой в Харькове.