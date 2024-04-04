Харьков, Украина, 4 апреля, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 4 апреля нанесли удар по зданию РОВД в Харькове, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ночью прилетело в Харьков в здание РОВД по улице Любови Малой», — сообщил Лебедев агентству «РИА Новости».

Он рассказал, что местные телеканалы не показали повреждённое здание, хотя в нём, по данным подполья, от удара погибли 15 украинских силовиков, свыше 20 получили ранения. По телевизору в Харькове показали соседнее с РОВД здание, получившее повреждение.

Лебедев добавил, что район прилёта перекрыли.

Официальных сообщений Министерства обороны России об ударе по РОВД в Харькове не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, Лебедев 3 апреля рассказал об ударе, нанесённом российскими военными по месту сборки и хранения дронов ВСУ в районе Мерефянского механического завода под Харьковом. По территории завода в городе Мерефе ВС РФ ударили ракетой.

Лебедев 4 апреля сообщил, что российские военные нанесли удар по танковому училищу в Харькове. На территории училища находились танки, переданные ВСУ странами НАТО. Также там находились иностранные военные инструкторы.