Донецк, 4 апреля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Российские военные нанесли ракетный удар по Мерефянскому механическому заводу в Харьковской области. Под удар из-за детонации попал железнодорожный состав с военными и боеприпасами ВСУ, сообщил 4 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Вечером 3 апреля был прилёт в городе Мерефа <…> Удар был в стороне Мерефянского механического завода. Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА», — сообщил Лебедев «РИА Новости».

По данным николаевского подполья, завод граничит с железнодорожным вокзалом. В момент удара там разгружался состав с военной техникой, боеприпасами и личным составом украинской армии, из-за детонации на заводе состав тоже попал под удар.

Как сообщил Лебедев, вечером 3 апреля и ночью 4 апреля по военным объектам Харькова и пригорода пришлась целая серия ударов.

В Министерстве обороны России не сообщали о нанесении российскими силами ракетных ударов по Мерефянскому механическому заводу и поезду с боеприпасами ВСУ под Харьковом.

Как информировало ИА Регнум, Лебедев 3 апреля сообщил, что российские военные в ходе ракетного удара уничтожили место сборки и хранения беспилотников под Харьковом. В Минобороны в тот же день отметили, что ВС России нанесли ряд ударов по военным объектам на Украине, в том числе уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ.

Российские военные, как сообщило подполье, ночью 4 апреля нанесли удар по танковому училищу в Харькове, куда незадолго до этого завезли западные танки с иностранными военными. Один из ударов также пришёлся по зданию местного РОВД.