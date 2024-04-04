Донецк, 4 апреля, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Российские военные ночью 4 апреля нанесли удар по танковому училищу в Харькове, куда незадолго до этого завезли западные танки с иностранными военными инструкторами. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под удар попало танковое училище по улице Полтавский Шлях, 192 в Харькове», — сообщил «РИА Новости» координатор подполья.

Как уточнил Лебедев, на днях в училище завезли западные танки с иностранными военными инструкторами.

Помимо этого, координатор подполья сообщил, что один из ударов пришёлся по зданию местного районного отдела внутренних дел: уничтожили около 15 украинских силовиков, более 20 получили ранения.

По предварительным данным, российские военные нанесли также удар по подстанции, после чего в Харькове пропал свет.

Официальных сообщений Министерства обороны России об ударе непосредственно по танковому училищу в Харькове, зданию местного РОВД и подстанции не поступало.

Как передавало ИА Регнум, представитель подполья Сергей Лебедев 3 апреля сообщил, что Вооружённые силы России в ходе ракетного удара уничтожили место сборки и хранения беспилотников в районе Мерефянского механического завода под Харьковом. В Минобороны при этом 3 апреля сообщили, что за прошедшие сутки российские войска нанесли ряд ударов по украинским позициям и объектам, в том числе уничтожили ангар ВСУ, где производили и хранили беспилотники.

Координатор подполья 1 апреля сообщил, что российские войска нанесли удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге. Аэропорт начали использовать под нужды ВВС Украины.