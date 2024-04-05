Париж, 5 апреля, 2024, 05:20 — ИА Регнум. В Одессе и других крупных городах Украины наблюдаются невозможные для жизни условия из-за частых отключений электричества, заявила политолог, преподаватель Парижского института политических исследований Вера Гранцева в эфире YouTube-канала Public Sénat.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

По её словам, это связано с проблемами с энергетической инфраструктурой. Политолог уточнила, что в подобной ситуации оказываются даже те большие населённые пункты, которые находятся далеко от линии боевого соприкосновения.

Гранцева отметила, что к числу таких городов можно отнести и Львов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2023 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что жители Украины должны экономить электричество, поскольку энергосистема страны столкнулась с дефицитом. Он предупредил, что в случае отказа от экономии электричество придётся отключать.

22 марта стало известно, что крупнейшая на Украине Днепровская ГЭС (Днепрогэс) остановила работу. 29 марта в Одессе аварийно отключилась подстанция, в результате чего без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов.

31 марта Минэнерго Украины объявило, что в Харькове вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. В ведомстве объяснили это в том числе ненадёжностью системы передачи электроэнергии.