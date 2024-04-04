Москва, 4 апреля, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Михаил Метцель / POOL / РИА Новости Заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Богданов

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе обстановку в Сирии и вокруг сектора Газа. Кроме того, Москва и Тегеран в очередной раз подчеркнули необходимость поддержания диалога и координации подходов в интересах мирного урегулирования конфликтов в регионе.

«Была подчёркнута недопустимость дальнейшей эскалации насилия, в том числе односторонних действий, способных привести к разрастанию вооружённого противостояния в регионе», — указали в МИД России.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске (Сирия). В результате атаки погибли семеро представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе два генерала военного формирования — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

В Министерстве иностранных дел России решительно осудили это нападение и призвали Израиль воздержаться от провокационных силовых акций в Сирии и других государствах Ближнего Востока. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков подчеркнул, что удар по консульству Ирана в Дамаске является грубым нарушением норм международного права и актом агрессии.