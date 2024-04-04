Вашингтон, 4 апреля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Великобритания, Франция и государства Северной Европы ведут тайную подготовку к отправке войск в зону конфликта на Украине. Об этом 4 апреля написал консультант Госдепа США Эдвард Люттвак в статье для портала UnHerd.

Jouni Porsanger / Globallookpress.com

По его словам, странам альянса в скором времени придётся отправить войска на территорию Украины или смириться с катастрофическим поражением Киева в конфликте с Россией.

«Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже незаметно готовятся к отправке войск — как небольших элитных подразделений, так и материально-технического и вспомогательного персонала, — которые могут оставаться вдали от линии фронта», — отметил он.

Консультант Госдепа отметил, что странам НАТО на фоне нехватки личного состава ВСУ придётся отправить войска на Украину уже в скором времени, а в противном случае блоку придётся принять «катастрофическое поражение».

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил об обсуждении западными лидерами возможной отправки войск на Украину. После этих слов генсек НАТО Йенс Столтенберг и главы ряда стран Европы опровергли наличие подобных планов.

Журнал The American Conservative 11 марта написал, что Запад рискует вступить в военный конфликт с Россией в случае, если отправит войска на Украину. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 марта не исключил возможности отправки западных войск на Украину уже через два-три месяца.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 апреля указал на то, что Вашингтон против отправки сухопутных войск в зону конфликта на Украине. По его словам, такой вариант развития ситуации может приблизить прямой конфликт с Россией.

Замглавы МИД Александр Грушко 4 апреля заявил, что Россия не собирается вступать в военный конфликт с НАТО или входящими в него странами. При этом он уточнил, что ситуация в отношениях России и НАТО предсказуема и преднамеренно ухудшается альянсом.