Вашингтон, 13 марта, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь украинской армии. Об этом сообщается в меморандуме администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В документе указано, что президент Байден делегирует госсекретарю Блинкену «полномочия определить важность для интересов безопасности США выделения до 126 млн долларов помощи Украине».

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта агентство Bloomberg сообщило, что администрация Белого дома рассматривает возможность задействовать около 200 млн долларов из финансирования американской армии для немедленной военной поддержки Киева.

Уточнялось, что финансирование может быть направлено на закупку критически важного вооружения, боеприпасов и иного оборудования.

В США заверили, что выделят Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды и управляемые ракеты GMLRS для HIMARS. Об этом на брифинге 12 марта заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Украинской армии этого хватит на две-три недели, а решения о выделении сумм на долгосрочные потребности по-прежнему нет от Конгресса США, сказал журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.