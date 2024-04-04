Москва, 5 апреля, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) 4 апреля провёл провел круглый стол на тему «Президентское супербольшинство: кто составляет самую обширную политическую коалицию в России?», на котором эксперты обсудили беспрецедентный уровень объединения россиян вокруг президента Владимира Путина.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

ВЦИОМ предложил ввести понятие «президентское супербольшинство», так как прошедшие президентские выборы показали исторический максимум поддержки главы государства населением России. Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов назвал это комплексным явлением, в котором есть рациональные и эмоциональные факторы.

«Ключевой элемент — донбасский консенсус. 68% россиян поддерживают решение провести специальную военную операцию. 83% опрошенных считают, что промежуточные итоги СВО значимы. Мы видим, что уровень поддержки крайне высок», — привёл он данные соцопросов.

Мамонов также сообщил, что 71% россиян считают правильным направление, в котором идут дела в России, 91% уверены, что страна сможет преодолеть трудности, с которым столкнулась, 77% заявили об уверенности, что Путин обеспечит стабильность. Эксперт добавил, что 94% россиян назвали себя патриотами. Число тех, кто считает Россию великой державой, выросло в пять раз, подчеркнул представитель ВЦИОМ.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев указал на высокую консолидацию российского общества. По его мнению, супербольшинство сформировалось благодаря беспрецедентному уровню единства.

«Супербольшинство отражает все то, что есть в России, включает в себя миллионы людей. На выборах общество показало порыв всего народа. Конечно, люди у нас разные, но все различия ушли на второй план, а на первый вышли те вещи, которые делают нас едиными», — сказал он, отметив, что Путин всё время, пока находился у власти, культивировал патриотизм.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркнул, что высокий уровень поддержки российского лидера стал результатом его многолетнего труда на благо общества и не является случайностью. Эксперт отметил, что супербольшинство сформировалось, так как многие люди с разными взглядами решили, что именно Путин должен возглавлять государство, так как он выступил за суверенную и сильную Россию.

«Путин для гражданского общества стал неким «мечом короля Артура», который был вытащен из камня, чтобы в трудную годину защитить это гражданское общество. Президентское супербольшинство — это те, кто защищается, это и сторонники коммунистических идей и либеральной экономики», — заявил Мухин.

Председатель правления «Центра политических технологий» Борис Макаренко также отметил, что президента поддержали очень разные социальные группы. Эксперт объяснил это тем, что глава государства работает по различным направлениям. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что российский лидер нашёл общий язык с разными группами.

Модератор круглого стола, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, подводя итоги круглого стола, назвал безусловным фактом, что Путин является национальным лидером и абсолютным авторитетом для большинства общества. Президент строит сильную, высокоразвитую, процветающую страну и справедливое общество, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта 2024 года. В них участвовали Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин, который победил с результатом 87,28%, набрав 76 277 708 голосов. Центризбирком утвердил итоги выборов 21 марта.

Глава государства в тот же день выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что выборы показали, что Россия является одной большой и дружной семьёй, которая движется по избранному обществом историческом пути.