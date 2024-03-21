Путин: выборы показали, что Россия является одной большой и дружной семьёй
Москва, 21 марта, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Президентские выборы показали, что страна сегодня является одной большой и дружной семьёй, которая вместе идёт по избранному историческому пути. Об этом 21 марта заявил глава государства Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам.
По его словам, состоявшаяся избирательная кампания была напряжённой и крайне ответственной, так как в ходе неё россияне выбирали путь, по которому страна пойдёт дальше, а также будущее для своих детей.
«Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая, дружная семья, идём вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своём будущем», — сказал он.
Как передавало ИА Регнум, ранее 21 марта Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги прошедших президентских выборов, сообщив, что Путина в пятый раз избрали главой государства.
Процедура голосования на выборах президента проходила в период с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства баллотировались четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ), Владислав Даванков (от партии «Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин, который победил с итоговым результатом 87,28% (76 277 708 голосов).
Голосование состоялось при рекордной в новейшей истории страны итоговой явке, составившей с учётом ДЭГ 77,49%. В нём приняли участие 87 576 075 избирателей, что является историческим показателем.