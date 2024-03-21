Москва, 21 марта, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги прошедших президентских выборов и сообщила, что Владимира Путина в пятый раз избрали главой государства. Об этом стало известно 21 марта.

Илья Питалев/РИА Новости

«Принято всеми членами Центральной избирательной комиссии единогласно. Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин», — огласила решение председатель ЦИК Элла Памфилова, после чего на заседании комиссии зазвучал государственный гимн.

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Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин, который победил с итоговым результатом 87,28% (76 277 708 голосов). За Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Даванкова — 3,85%, за Слуцкого — 3,2%. Голосование прошло при рекордной в новейшей истории страны итоговой явке с учётом ДЭГ — 77,49%. В голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей, что является историческим показателем.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал закономерной победу Путина на выборах президента страны, так как люди видят результаты его работы и верят ему. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что россияне сделали выбор в пользу сильной успешной страны, где есть мудрый и авторитетный лидер.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что Россия под руководством Путина достигнет ещё больших успехов, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результат ошеломляющим. Путина поздравили глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал новых успехов в работе на благо народа России.

Также Путина поздравили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Ирана и Туркмении Ибрагим Раиси и Сердар Бердымухамедов, глава Абхазии Аслан Бжания и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халиф. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса подтвердил приверженность взаимному сотрудничеству с Россией на многостороннем уровне, в том числе в рамках членства государств в Организации Объединённых Наций, БРИКС и «Большой двадцатке».